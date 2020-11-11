Renault представила обновленный минивэн Trafic

Компания Renault представила рестайлинговый минивэн Trafic, который в этом году отмечает свой 40-летний юбилей. Европейские продажи новинки стартуют в марте следующего года, цены на машину будут названы позднее. Приобрести автомобиль можно будет в двух модификациях – Combi и SpaceClass. О перспективах появления обновленного Trafic на российском рынке не сообщается, пишет портал Autonews.ru.

Рестайлинговый минивэн получил светодиодные фары, новые бамперы, рельефный капот, видоизмененную решетку радиатора и 17-дюймовые колесные диски. Среди новых цветов кузова – красный Rouge Carmin.

Салон Trafic может вместить девять человек. Автомобиль комплектуется новой приборной панелью, беспроводной зарядкой для смартфонов, мультимедийной системой Easy Link с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также 8-дюймовый сенсорный дисплей. Водителю доступны адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения и система мониторинга слепых зон.

Новинка оснащается 2,0-литровым дизельным агрегатом dCi. Мотор доступен трех вариантах мощности – 110, 150 и 170 л.с. Коробка передач – «механика» или 6-диапазонный «робот».

А какие модели легковых автомобилей Renault официально представлены в России, можно узнать в каталоге «Цена Авто».