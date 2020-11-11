В России продано 750 тысяч седанов Renault Logan

Компания Renault 1 ноября преодолела отметку в 750 тысяч проданных седанов Logan и кросс-седанов Logan Stepway.

Напомним, седан Renault Logan вышел на российский рынок вскоре после открытия производственной площадки в Москве в 2005 году. В 2014 году в России начались продажи Logan второго поколения, а в 2018-м появился кросс-седан Renault Logan Stepway, который отличает внедорожный дизайн с пластиковой защитой кузова и высокий дорожный просвет до 195 мм. Сегодня на Renault Logan Stepway приходится более 50% продаж модели, сообщает пресс-служба французской марки.

В целом за 15 лет продаж Renault Logan на российском рынке наибольшим спросом у клиентов пользовались версии с механической коробкой передач – более 83% продаж. С 2010 года в модельной линейке представлена автоматическая коробка передач, а с 2018 года на Logan Stepway доступен и CVT X-Tronic – на эти трансмиссии приходится 17% продаж. Сегодня в моторной гамме клиент может в зависимости от версии выбрать между двумя двигателями: 1,6 л (82 л.с. или 102 л.с.) и 1,6 л мощностью 113 л.с. В настоящее время Renault Logan доступен по цене от 675 тыс. рублей, а Logan Stepway – от 801 тыс. рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Renault, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».