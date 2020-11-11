Стартовали продажи LADA Vesta Sport c двухцветной окраской кузова

Российские дилеры LADA начали прием заказов на «заряженный» седан LADA Vesta Sport с опциональным пакетом «двухцветная окраска», включающим покрытие крыши и наружных зеркал в черный цвет. Пакет «двухцветная окраска» также доступен для всех типов кузовов и уровней оснащения LADA Vesta, кроме версии Classic, и сочетается со всеми цветами кузова, кроме «Маэстро» и «Фантом». Доплата за пакет для всех моделей семейства Vesta составляет 16 тыс. рублей, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Напомним, «заряженный» седан LADA Vesta Sport стартовал на российском рынке в январе 2019-го. Модель стала самой дорогой в линейке АВТОВАЗа и предлагается в максимальной комплектации Luxe по цене от 1 млн 080 тыс. 900 рублей.

В оснащение седана LADA Vesta Sport вошли система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема. Также доступен пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла. LADA Vesta Sport c этим набором опций предлагается за 1 млн 116 тыс. 900 рублей.

На автомобиль установлен форсированный двигатель LADA объемом 1,8 л с перенастроенной системой регулировки фаз газораспределения. Вместе с модернизированными системами впуска и выпуска это позволило поднять максимальную мощность двигателя до 145 л.с. Двигатель комплектуется механической коробкой передач с усиленными приводами.

Кроме того, LADA Vesta Sport получила специальные настройки шасси, а также специально разработанную тормозную систему. Увеличен диаметр передних тормозных дисков, на задней оси установлены дисковые тормоза – все это обеспечивает уверенное замедление с высоких скоростей. Особый драйв создает система ESC, получившая спортивные настройки и возможностью полного отключения. В общей сложности на LADA Vesta Sport применено более 200 новых деталей и узлов.

Интерьер LADA Vesta Sport подчеркнут потолком черного цвета и выполнен в контрастной красно-черной гамме. Передние кресла с ярко выраженной боковой поддержкой получили специальную отделку: красные вставки на сиденьях из материала типа алькантара с нанесенной на них «ИКС-графикой» соседствуют с орнаментом «под карбон» на экокоже с красной отстрочкой. На спинках сидений под подголовниками вышит логотип Vesta Sport. Рулевое колесо обтянуто мягкой перфорированной черной экокожей. Этот же материал использован в оформлении рукоятки МКПП и рычага стояночного тормоза.

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