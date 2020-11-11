Volvo в октябре увеличила продажи в России на 10%

Российские дилеры Volvo в октябре реализовали 925 автомобиля, что на 9,6% выше показателя годичной давности. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Volvo составили 5869 машин – на 12,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в октябре стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 375 единиц (+23,8%). Второй результат по объему продаж показал полноразмерный кроссовер ХС90, на котором остановили свой выбор 243 покупателя (+44,6%). Замыкает тройку лидеров Volvo седан бизнес-класса S90 – в прошлом месяце было реализовано 129 таких машин (+128,8%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре российские дилеры Volvo начали прием заказов на обновленные версии 2021-го модельного года: седан бизнес-класса Volvo S90 и универсал повышенной проходимости Volvo V90 Cross Country.