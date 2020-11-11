Рассекречена внешность Haval F5 нового поколения

В базе Министерства промышленности Китая появились фотографии компактного кроссовера Haval F5, полностью лишенного маскировки. Таким образом, новинка, которая официально будет представлена только в следующем году, оказалась рассекречена до премьеры.

Как пишет портал Motor.ru, актуальный Haval F5, построенный на переднеприводной платформе Haval H6/WEY VV6, встал на конвейер в 2018 году и уже готовится к полноценной смене поколения. По предварительным данным, кроссовер переедет на другую «тележку» Lemon. Он получит переоформленную внешность с более сложными формами решетки радиатора, оптики и воздуховодов, и без черного пластика по периметру. Задний бампер новинки лишен хрома, а фонари соединяет широкая полоса.

По габаритам кроссовер Haval F5 нового поколения чуть уступит предшественнику: его длина составит 4450 мм (-20 мм), ширина – 1841 мм (-16 мм), а высота – 1618 мм (-20 мм). Колесная база новой «пятерки» равна 2700 мм.

Силовая установка Haval F5 останется прежней – это 1,5-литровый турбомотор GW4G15K мощностью 150 л.с., который раотает в паре с 7-диапазонным «роботом» GWM 7DCT450.

В России Haval F5 не представлен, однако недавно китайский автопроизводитель объявил о планах в течение следующих трех лет представить в России пять новых моделей SUV. Не исключено, что в их числе может оказаться и новый F5.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти 2020 года российские дилеры Haval реализовали 13251 автомобиль, что на 55% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval F7, на втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».