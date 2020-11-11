Skoda рассказала о новинках для России в 2021 году | АВТОСТАТ

Skoda рассказала о новинках для России в 2021 году

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Skoda рассказала о новинках для России в 2021 году

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Компания Skoda рассказала о новиках, которые представит на российском рынке в 2021 году. Так, лифтбек Skoda Octavia четвертого поколения, который уже предлагается к заказу с мотором 1.4 TSI/150 л.с., в первом квартале 2021 года будет также доступен с двигателями 1.6MPI/110 л.с. и 2.0TSI/190 л.с. В третьем квартале на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на будущий год запланирован вывод на рынок специальных серий, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе Skoda Auto Россия.

По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Skoda реализовали 75264 автомобиля, что на 7% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Skoda заняла шестое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,3% против 5,2% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: новинки skoda skoda kodiaq skoda octavia

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