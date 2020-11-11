АВТОВАЗ в 2020 году получил дополнительные госзаказы на 16 тыс. автомобилей

АВТОВАЗ в 2020 году получил дополнительные заказы на 16 тыс. автомобилей по программе опережающих госзакупок. Об этом сообщил президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис, которого цитирует портал «Лада Онлайн».

Напомним, ранее АВТОВАЗ отказался от введения неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа в связи с обеспеченностью предприятия заказами на новые автомобили в рамках программ опережающих госзакупок, принятых по инициативе Минпромторга и по решению президента России, роста корпоративных продаж, а также начала восстановления спроса на автомобильном рынке. Более того, в августе-ноябре АВТОВАЗ вводит дополнительные рабочие смены в выходные дни.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 37019 автомобилей LADA – это на 22% больше, чем годом ранее. Как отмечают на АВТОВАЗе, это лучший результат месячных продаж с октября 2014 года. По итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры LADA продали 264680 машин, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском авторынке, а рыночная доля марки LADA составила 22,3% против 21,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

«Перспективы объемов продаж в ноябре и декабре позитивные, но будут сильно зависеть от возможности продолжения работы завода как системообразующей организации, а также поставщиков и дилеров при строгом соблюдением санитарных мер», – рассказал Ив Каракатзанис.

По его мнению, российский авторынок вряд ли повторит результаты 2019 года, и все производители ожидают его падение на 10-15%. Ежемесячный рост рынка легковых автомобилей, начавшийся в июле, не позволит восполнить потери от весенних простоев и расходов на защиту от COVID-19. Прогнозы развития автомобильного рынка на 2021 год остаются неопределенными, при этом следующий год станет сложным в связи с продолжающимися санитарными ограничениями из-за коронавирусной инфекции

Как сообщалось ранее, АВТОВАЗ планирует ввести неполную 4-дневную рабочую неделю с 1 января 2021 года на срок до 6 месяцев в связи с негативными прогнозами развития российского авторынка. При этом линия В0, на которой выпускаются модели LADA Largus и XRAY, а также Renault Logan и Sandero, останется в режиме полной рабочей недели.

«Введение неполной рабочей недели – это превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке в 2021 году. Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться, в таком случае Группа «АВТОВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников», – заявили в пресс-службе предприятия.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили LADA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».