С начала 2020 года в России отозвано более 500 тыс. автомобилей

С начала 2020 года в России было отозвано более 500 тыс. автомобилей, причем чаще всего на сервис приглашались владельцы иномарок премиум-класса. Лидером по этому показателю стал Mercedes-Benz. Также много отзывных кампаний было по автомобилям Audi и BMW, но число затронутых транспортных средств в рамках этих кампаний немногочисленно, гласят данные Росстандарта. Если же говорить о самых массовых сервисных кампаниях в этом году, то наиболее многочисленными были отзывы Datsun on-DO/mi-DO (93373 ед.), LADA XRAY и Vesta (90124 шт.), а также отзыв 82641 автомобиля Toyota (Highlander, Land Cruiser Prado, RAV4) и Lexus (RX 200T, RX 350, RX 450H).

Как отмечает директор по послепродажному обслуживанию «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ» Владислав Захаров, большое количество говорит не о проблемности автомобиля, а только об объеме продаж. То есть нельзя говорить, что эти автомобили имеют плохое качество – глобальные проблемы поставщиков касаются всех одинаково. Прошло то время, когда у каждого бренда были свои отличные от других поставщики деталей. Сегодня очень много производителей автокомпонентов работает сразу с многими брендами (Bosch, TRW, ZF, Denso, NGK, Jatco, Asin и т.д.). Если у того или иного поставщика автокомпонентов возникает проблема качества, то она автоматически передается на несколько брендов (самая показательная и на слуху – проблема с газогенераторами подушек безопасности производства фирмы Takata – бренды Toyota/Lexus, Nissan/Infiniti, Mazda, Subaru, Ford).

«Согласно аналитическим отчетам, Россия занимает лидирующее место по активности в проведении сервисных кампаний. При этом важно отметить, что сервисные кампании, как правило, во всех странах запускаются в одно время. Производители отрабатывают и дорабатывают свой продукт, делая тем самым его только лучше. Это стандартные мероприятия и признак заботы производителя об эксплуатации своих автомобилей, которые он выпустил на рынок. И это вовсе не говорит о ненадлежащем качестве моделей. Было бы намного хуже, если производитель закрыл глаза и не занимался послепродажной поддержкой. В приезде в сервис и выполнении той или иной кампании по просьбе завода-изготовителя нет ничего критичного», – рассуждает директор по сервису и запчастям «АВИЛОН. Volkswagen» Константин Епанешников.

По словам заместителя руководителя Росстандарта Алексея Кулешова, большинство автовладельцев положительно относятся к отзывным кампаниям. Но, к сожалению, есть еще автовладельцы, которые не предоставляют автомобили на ремонтные воздействия и подвергают риску как свою жизнь и здоровье, так и окружающих, несмотря на то, что все мероприятия в рамках согласованной Росстандартом программы мероприятий бесплатны для владельцев транспортных средств. Доля таких «отказников» порой доходит до 40%.

«У российских потребителей, по моему мнению, нет такого доверия к производителю, как, допустим, у американских автомобилистов. Именно на Западе люди, не раздумывая, пригоняют автомобиль на сервис, когда объявляется массовый отзыв из-за какой-то поломки. Российские же водители предпочитают либо игнорировать подобные кампании производителей в случае, если речь о незначительном недочете, либо устранять их самостоятельно, зачастую в «серых» сервисных центрах. Зачастую сами дилеры становятся причиной недоверия автовладельцев к сервисным кампаниям – известны случаи, когда автосалоны приглашали клиентов на выдуманные отзывы только для того, чтобы навязать им замену комплектующих или дополнительные услуги», – говорит генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

Подробнее о влиянии отзывных кампаний на имидж автопроизводителей – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».