Haval H7 получил расширенный список комплектаций

Кроссовер Haval H7 получил две дополнительные комплектации, которые несколько месяцев отсутствовали в конфигураторе модели. Так, комплектацию Elite теперь можно заказать со «старшим двигателем» – 2,0-литровой «турбочетверкой», развивающей 190 л.с. И напротив, более оснащенная версия Premium вновь стала доступна с базовым турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 150 л.с. Цена на оба варианта одинаковая – 1 млн 679 тыс. рублей, пишет портал «Китайские автомобили».

Приведенные комплектации – с передним приводом, но вообще в списке версий у Haval H7 есть и полноприводные. Коробка передач у всех вариантов кроссовера – 7-ступенчатый преселективный робот. Диапазон цен на Haval H7 – от 1 млн 449 тыс. рублей до 1 млн 979 тыс. рублей.

Напомним на старте продаж в 2019 году список версий у Haval H7 был шире – покупатель мог выбрать из 12 вариантов. В августе 2020 года добавилась топ-версия Tech Plus, но в целом выбор сократили до семи комплектаций – в частности, монопривод с более мощным мотором было купить нельзя. Теперь переднеприводные машины вновь доступны с обоими двигателями.

На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти 2020 года российские дилеры Haval реализовали 13251 автомобиль, что на 55% больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval F7, на втором месте по популярность идет купе-кроссовер Haval F7x.

Кстати, список комплектаций купеобразного кроссовера Haval F7x остался прежним – в нем только 7 версий модели.