Jaguar Land Rover ищет нового дилера в Сочи

Компания Jaguar Land Rover Россия объявила о размещении тендера на открытие нового дилерского центра в Сочи. Заявки на участие принимаются до конца декабря 2020 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Как отмечается, развитие дилерской сети является стратегически важным направлением компании Jaguar Land Rover. Размещение нового тендера дает предпринимателям возможность открыть дилерский центр премиальных брендов в одном из ключевых для компании городов активно развивающегося Краснодарского края. Дилерская сеть Jaguar Land Rover находится в числе самых стабильных на российском автомобильном рынке и насчитывает 51 предприятие.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года в России было реализовано 5643 автомобиля Jaguar и Land Rover, что на 32% ниже показателя годичной давности. С начала года на российском рынке было продано 4876 внедорожников Land Rover (-29%), в то время как реализация Jaguar составила 767 автомобилей (-47%), согласно данным АЕБ. Стоит отметить, что в третьем квартале 2020 года на российском рынке сохранялся некоторый дефицит автомобилей Jaguar и Land Rover, связанный с остановкой производств из-за пандемии весной. Наиболее высокий спрос в России сохраняется на модели семейства Range Rover.

В каких еще городах есть дилерские центры Jaguar Land Rover, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».