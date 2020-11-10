Mitsubishi раскрыла технические характеристики обновленного Eclipse Cross

Компания Mitsubishi раскрыла технические характеристики бензиновой версии обновленного кроссовера Eclipse Cross. Первыми странами, на рынках которых уже доступен этот автомобиль, стали Австралия и Новая Зеландия. За ними вскоре последуют Япония и Северная Америка, сообщает пресс-служба Mitsubishi.

Переднюю часть автомобиля отличают новый бампер и обновленная компоновка головного света. Обтекаемый силуэт находит продолжение и в обновленной двери багажника и заднего стекла. Кроссовер также получил трехмерные задние фары и 18-дюймовые легкосплавные диски. Обновление модели позволило увеличить багажное отделение на 18%, теперь его объем составляет 405 литров (при том, что общая длина автомобиля увеличилась всего на 140 мм).

Улучшенные дорожные характеристики стали возможны благодаря электронно-управляемой системе полного привода в сочетании с системой Mitsubishi Super-All Wheel Control (S-AWC). Она берет на себя управление динамической системой курсовой устойчивости и противобуксовочной системой (ASC), антиблокировочной тормозной системой (ABS) и активной системой управления разворачивающим моментом (AYC) для регулирования тормозного усилия и крутящего момента.

Обновленный Eclipse Cross по-прежнему будет доступен с 1,5-литровым турбированным четырехцилиндровым двигателем MIVEC с непосредственным впрыском топлива, который работает в паре с 8-диапазонной спортивной бесступенчатой коробкой передач (CVT).

Обновленный Eclipse Cross получил новый черный интерьер с серебряными вставками и светло-серыми кожаными сиденьями. Новый 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы был перемещен ближе к водителю и пассажиру переднего сиденья для удобства использования. Mitsubishi Motors также объединила свои усилия с what3words для разработки первой в отрасли встроенной автономной навигации, которая интегрирована в спутниковую навигационную систему TomTom. Во всех комплектациях есть возможность подключения Apple CarPlay и Android Auto. Полноцветный головной дисплей (HUD) отображает показатели приборной панели, оповещения и навигационные сигналы. Инженеры также специально разработали звуковую систему Mitsubishi Power Sound System, которая включает в себя мощный 510-ваттный усилитель и 8 динамиков.

В оснащение обновленного Eclipse Cross вошли такие технологии помощи водителю, как адаптивный круиз-контроль (ACC), система смягчения последствий лобового столкновения (FCM), система предупреждения о сходе с полосы движения (LDW), мониторинга «слепых» зон (BSW) при смене полосы (LCA) и автоматическим дальним светом (AHB) в ответ на ускорение, замедление или остановку транспортных средств или объектов впереди.

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