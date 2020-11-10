Более 170 внедорожников Renault Duster поступили в парк ГК «Мартин»

Компания Renault поставила 173 внедорожника Renault Duster группе компаний «Мартин» – одному из крупнейших производителей продуктов питания. Компания будет использовать автомобили для сельскохозяйственных и инженерных работ. Внедорожники Duster должны полностью заменить старый парк компании и выйти на линии до конца этого года, сообщает пресс-служба Renault.

Напомним, внедорожник Duster выпускается на заводе Renault в Москве. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2020 года российские дилеры Renault реализовали 24476 автомобилей этой модели, на 21% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Renault Duster вошел в ТОП-5 самых продаваемых моделей SUV на российском авторынке. На сегодняшний день стоимость Renault Duster в стартовой комплектации Access с двигателем 1,6 л (114 л.с.), механическй коробкой передач и передним приводом составляет 865 тыс. рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели Renault, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».