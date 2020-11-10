Какие иномарки с пробегом покупают россияне: ТОП-5 марок и моделей

За 9 месяцев жители нашей страны приобрели 2 млн 883 тыс. легковых иномарок с пробегом. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это чуть выше (+0,2%) результата за январь – сентябрь прошлого года. Рассмотрим, какие из них пользовались наибольшей популярностью.

Эксперты агентства выяснили, что на вторичном рынке иномарок российские покупатели чаще всего отдают предпочтения «Тойоте». Так, с января по сентябрь они купили 439 тыс. подержанных легковых машин этого бренда, что составляет 15% от общего объема.

Почти вдвое меньше было куплено автомобилей с пробегом другой японской марки Nissan – 224 тыс. единиц. Немного отстают от нее б/у «корейцы» – Hyundai и KIA (214 тыс. и 209 тыс. шт. соответственно). Замыкает ТОП-5 вторичного рынка иномарок Chevrolet (165 тыс. шт.).

Несмотря на лидерство Toyota, модельный рейтинг самых покупаемых подержанных иномарок по-прежнему возглавляет Ford Focus. По итогам 9 месяцев жители РФ стали обладателями 91 тыс. таких автомобилей с пробегом. Следом, со схожими объемами, располагаются две корейские модели – Hyundai Solaris и KIA Rio (83 тыс. и 82 тыс. шт. соответственно). В пятерке лидеров оказываются и два «японца» – Toyota Corolla (74 тыс. шт.) и Camry (59 тыс. шт.).

Найти эти (и другие) автомобили с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ