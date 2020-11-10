Российский электромобиль Monarch стал доступен для предзаказа

Компания Monarch завершила разработку электрической модели S-класса и готова приступить к ее производству для сертификации для ограниченной партии автомобилей.

Как пишет портал «За рулем.РФ», премиальные автомобили Monarch получат две версии – S200 и S400. Литера S обозначает класс, а цифры 200 и 400 – мощность в киловаттах (272 и 544 л.с.). Предусмотрены два варианта батарей, емкость которых составит 60 и 80 кВт/ч. У версии S200 разгон до 100 км/ч занимает 5 секунд, максимальная скорость составляет 250 км/ч, а запас хода –372 км. Топовая версия S400 разгоняется до «сотни» за 3,2 секунды, максимальная скорость составляет 260 км/ч, а запас хода – 407 км.

С сегодняшнего дня, 10 ноября, автомобили Monarch уже доступны для предзаказа на сайте компании. Стоимость новинки составит от 58 тыс. долларов (около 4,47 млн рублей). На первом этапе будет выпущено 30 машин, из которых 10 экземпляров будут именными и выполнены из премиальных материалов, в том числе карбона, алюминия, ценных пород дерева, премиальной кожи и драгоценных металлов. В дальнейшем эти автомобили «будут предложены производителем избранному кругу лиц».

В компании рассчитывают, что проект Monarch найдет своих заказчиков в лице ведомственных органов. Планируется предложить автомобиль для тестирования органам МВД, ФСБ, администрации города и субъекта, где производится автомобиль.

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