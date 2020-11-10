Jeep отзывает в России более 400 внедорожников Wrangler

Компания «ЭфСиЭй Рус» 9 ноября объявила об отзыве 416 внедорожников Jeep Wrangler, реализованных с марта 2019 года по настоящее время. Причина отзыва: жгут проводки блокиратора рулевого вала (ESL) может контактировать с рулевым валом при повороте рулевого колеса. Из-за этого со временем провода могут перетереться, сообщает пресс-служба Росстандарта. Следствием повреждения жгута проводки может стать потеря тяги двигателя или выход из строя усилителя рулевого управления. На всех автомобилях будет проверен жгут проводов блокиратора рулевого вала с электроприводом (ESL) на наличие потертостей и повреждений и будет закреплен данный жгут стяжкой для проводов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в июле компания «ЭфСиЭй Рус» 22 июля объявила об отзыве 253 кроссоверов Jeep Cherokee, реализованных с июня 2014 года по настоящее время. Причина отзыва: узел PTU на автомобилях устроен так, что допускает осевое перемещение в шлицевом соединении валов дифференциала и трансмиссии. Это может привести к стачиванию шлицов в этом соединении и прекращению передачи крутящего момента в PTU. При этом крутящий момент перестает подаваться на колеса передней оси, что приводит к потере тяги в движении и удерживающего усилия на стоянке при включении в трансмиссии режима PARK. Все вышеуказанное может стать причиной нежелательных инцидентов с автомобилем. На автомобилях должно быть выполнено перепрограммирование электронного блока управления трансмиссией (DTCM) и стояночного тормоза с электроприводом (EPB), чтобы при включении режима PARK для предотвращения движения автомобиля на стоянке автоматически подключался задний привод, а при аварийном отключении привода переднего моста – стояночный тормоз.

Сколько сейчас может стоить трехлетний Jeep Wrangler (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».