Экспорт легковых автомобилей за 9 месяцев упал на 46%

Экспорт легковых автомобилей из России за девять месяцев 2020 года снизился на 46,2% и составил 45,3 тыс. единиц на общую сумму 681,9 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в сентябре на внешние рынки было отправлено 4,8 тыс. автомобилей (+26,6% к августу) на 71,6 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе-сентябре упал на 16,3% и составил 8,4 тыс. машин на 223,2 млн долларов. В сентябре за рубеж было поставлено 1,2 тыс. грузовиков (+38,4% к августу) на 37,2 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Renault Россия в сентябре начала поставки нового Kaptur в страны СНГ. А «Группа ГАЗ» вышла на рынок Вьетнама с линейкой коммерческих автомобилей «ГАЗель Next».

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