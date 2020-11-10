Импорт легковых автомобилей за 9 месяцев упал на 32%

Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам девяти месяцев 2020 года снизился на 31,6% до 153,4 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 3 млрд 429,4 млн долларов. При этом в сентябре было импортировано 23,5 тыс. машин (+26,2% к августу) на 493,1 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-сентябре упал на 29,2% до 14,9 тыс. машин общей стоимостью 772,2 млн долларов. Из них 2,5 тыс. грузовиков (+17,4% к августу) на 124,4 млн долларов были поставлены в нашу страну в сентябре.

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.