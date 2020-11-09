FAW в 2020 году намерен вдвое увеличить продажи грузовиков в России | АВТОСТАТ

FAW в 2020 году намерен вдвое увеличить продажи грузовиков в России

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FAW в 2020 году намерена вдвое увеличить продажи грузовиков в России

Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники
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Компания FAW по итогам десяти месяцев 2020 года реализовала в России 540 грузовых автомобилей, что на 43% превышает показатели продаж компании по итогам всего 2019 года. Наибольшим спросом у российских клиентов пользуются самосвалы, сообщает пресс-служба «ФАВ-Восточная Европа».

Как отмечается, поставки техники FAW, приостановленные из-за пандемии, возобновлены в полном объеме. В ноябре в Россию прибудет первая после карантина партия из 300 машин.

«Ожидаем, что в ноябре-декабре будет реализовано еще около 100-120 автомобилей, и продажи в текущем году превысят показатель 2019-го на 100%», – заявил директор департамента продаж грузовых автомобилей «ФАВ-Восточная Европа» Андрей Попов.

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи китай грузовые автомобили faw

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