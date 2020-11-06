GAC Motor изучает возможность производства в России

Компания GAC Motor рассматривает возможность локализации производства своих автомобилей в России. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщила представитель GAC Motor по связям с общественностью Жэнь Хунбинь, уточнив, что на сегодняшний день изучение данного вопроса находится на начальной стадии.

Кстати, ранее на эту тему высказался и заместитель гендиректора «ГАК Мотор Рус» Андрей Дорофеев. «С моей точки зрения, практически любая известная площадка, где сегодня производятся европейские, российские автомобили, японские, корейские, готова добавить еще один бренд, чтобы увеличить загрузку своих мощностей. Но нам, как молодому бренду, как фактически стартапу на российском рынке, необходимо сначала развить сеть и сами продажи, понять, какой автомобиль будет драйвером этих продаж, и уже его рассматривать с точки зрения производства на территории России и соседних стран», – подчеркнул Андрей Дорофеев на онлайн-презентации минивэна GN8.

Напомним, компания GAC Motor вышла на российский рынок в декабре 2019 года. На сегодняшний день в модельный ряд GAC Motor входят флагманский кроссовер GS8, премиальный минивэн GN8 и новый среднеразмерный кроссовер GS5. Согласно официальному сайту «ГАК Мотор Рус», на сегодняшний день дилерская сеть GAC Motor в России насчитывает восемь автосалонов, которые расположены в шести городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Омске, Нижнем Новгороде, Энгельсе и Сургуте.

Как ранее сообщали агентству «АВТОСТАТ» в компании «ГАК Мотор Рус», по итогам 2020 года в России планируется реализовать 1500 автомобилей. При этом локомотивом продаж GAC Motor на российском рынке должен стать новый кроссовер кроссовер GS5.

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