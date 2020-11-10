Инфраструктура для электрокаров в Европе растет недостаточно быстро

Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA) рассказала о недостаточном росте европейской инфраструктуры для электрических автомобилей. Это следует из октябрьского отчета под названием «Переход на транспорт с нулевым выбросом».

Исходя из документа, рост точек, на которых можно подзарядить электрокар, намного меньше, чем темпы увеличения продаж машин на электрической тяге. Например, электрокары в Европе сейчас покупают на 110% активнее по сравнению с показателями трехлетней давности, тогда как количество подзарядочных станций с тех пор увеличилось всего на 58%, пишет портал Autonews.ru. К тому же мощность большинства таких станций (85%) составляет 22 кВт и меньше? что затягивает процесс зарядки электромобиля.

Другая проблема европейской электромобильной инфраструктуры состоит в ее перекошенности в сторону отдельных стран. К примеру, более 75% станций располагаются всего лишь в четырех государствах: Голландии, Германии, Франции и Великобритании. В ACEA отметили, что как раз в этих странах наблюдается рост продаж электромобилей, поэтому можно говорить о прямой зависимости между количеством точек подзарядки и уровнем продаж. Недостаток этих точек, по мнению ассоциации, может повлиять на дальнейшую динамику покупок электрических автомобилей в Европе.

«Это потенциально очень опасно, потому что в скором времени мы можем достичь точки, когда рост продаж электромобилей остановится. Потребители придут к выводу, что для них просто нет достаточного количества точек зарядки машин – либо их не будет там, куда они захотят поехать, либо им придется стоять в очереди за подзарядкой слишком долго», – говорит генеральный директор ACEA Эрик-Марк Гуитема.

В ACEA отметили, что, с другой стороны, рост продаж электромобилей также зависит от уровня ВВП на душу населения. Сегодня 80% электрокаров продаются в шести странах Западной Европы, которые имеют самые высокие экономические показатели. Поэтому массовое строительство электроточек в этих случаях не поможет, придется ждать, когда электрические автомобили сравняются по стоимости с обычными. Это, по оценкам швейцарского финансового холдинга UBS Global, произойдет к 2024 году.

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