Ford намерен сделать электромобили бюджетными

Компания Ford выпустит модели с электрическими силовыми установками по цене гораздо привлекательнее, чем у конкурентов. Об этом в интервью изданию Wards Auto заявил глава концерна Джим Фарли, по словам которого стоимость будущих электрических моделей Ford будет находиться в диапазоне от 20 тысяч до 70 тысяч долларов. На сегодняшний день электрокроссовер Mustang Mach-E оценивается в 42895 долларов за базовую версию до 58300 долларов за топовое исполнение First Edition, пишет портал Motor.ru.

Получается, что по сравнению с ближайшим конкурентом в лице Tesla электромобили Ford будут гораздо более доступными. Легковыми электрокарами дело не ограничится – в нынешнем месяце будет рассекречен коммерческий фургон E-Transit с электрической силовой установкой, а в будущем к нему присоединится и электропикап F-150 EV. Если верить Фарли, его стоимость тоже не превысит 70 тыс. долларов, что дешевле самой доступной версии пикапа GMC Hummer EV, которая выйдет лишь в 2024 году.

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Фото: AutoWP.ru