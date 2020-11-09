Hyundai представила спортивный седан Sonata N Line 2021

Компания Hyundai Motor представила спортивную версию седана Sonata N Line 2021. Заниженный и широкий кузов автомобиля, выполненный в фирменной стилистике «чувственной спортивности» Hyundai, дополняется оригинальным каскадным рисунком решетки радиатора, агрессивной передней частью, широкими воздухозаборниками и эмблемами N Line. Стреловидные воздуховоды в нижней части бампера улучшают аэродинамику и охлаждение двигателя, сообщает пресс-служба корейской марки. Атлетичный силуэт Sonata N Line подчеркивается рельефными кузовными панелями, агрессивный облик дополняют боковые обтекатели и 19-дюймовые легкосплавные диски. Покатая крыша аэродинамичной формы визуально делает автомобиль ниже и шире за счет горизонтальных линий. Интегрированный задний спойлер, хромированные сдвоенные выхлопные патрубки и задний диффузор N Line подчеркивают спортивный стиль автомобиля.

Интерьер Sonata N Line отличается рулевым колесом N с перфорированной кожаной обивкой и металлическими спицами, спортивными креслами с красной прострочкой и кожаными подушками, рычагом переключения передач с металлическими акцентами и кожаными вставками, а также алюминиевыми педалями.

Под капотом Sonata N Line установлен разработанный для моделей N 2,5-литровый турбодвигатель Smartstream GDi в паре с 8-ступенчатой коробкой передач с «мокрым» двойным сцеплением N DCT, который развивает мощность 290 л.с. и крутящий момент 421 Нм. Эти показатели делают версию Sonata N Line самым мощным автомобилем Sonata за всю историю. Кроме того, инженеры усовершенствовали шасси спортивной версии Sonata, увеличив жесткость для лучшего сцепления с дорогой.

Снаряженная масса Sonata N Line – всего 1740 кг. Электроусилитель рулевого управления монтируется на рейке и крепится в трех местах для снижения деформации и более четкого управления, особенно при спортивной езде. В тормозной системе Sonata N Line использованы увеличенные передние и задние тормозные скобы и диски.

Для улучшения динамических характеристик Sonata N Line получил целый ряд решений, включая функции синхронизации оборотов, переключения передач без потери тяги N Power Shift, старта с места Launch Control и систему звукового сопровождения двигателя ASD, а также особую схему переключения передач.

В набор передовых систем помощи водителю и функций безопасности вошли система предотвращения фронтальных столкновений, ассистент удержания полосы движения, ассистент поддержания движения в полосе и улучшенный интеллектуальный круиз-контроль с функцией «Старт/стоп». Также доступны ассистент движения по магистралям, система предотвращения столкновений в слепых зонах и система предотвращения столкновений при выезде с парковки задним ходом.

Sonata N Line оборудована первоклассной аудио-навигационной системой с широким настраиваемым 10,25-дюймовым сенсорным экраном высокого разрешения с функцией разделения и поддержкой речевого управления на базе облачной системы распознавания речи Blue Link. Экран приборного дисплея имеет диагональ 12,3 дюйма. Помимо прочего, версия Sonata N Line оснащается сенсорным датчиком на наружных дверных ручках, функциями удаленного запуска двигателя и беспроводной зарядки мобильных устройств, аудиосистемой Bose премиум-класса с 12 динамиками и сабвуфером, а также цифровым ключом Hyundai.

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