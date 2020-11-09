АВТОВАЗ поставит LADA Granta для специалистов «Россети» на Северном Кавказе

АВТОВАЗ передал 71 автомобиль LADA Granta в г. Грозный для специалистов АО «Чеченэнерго». Всего парк автотехники энергетической компании «Россети Северный Кавказ» в регионах Северо-Кавказского федерального округа пополнит 271 седан этой модели. Автомобили белого цвета выполнены в базовой комплектации и оснащены 87-сильными моторами, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

По итогам десяти месяцев 2020 года LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства составила 97166 единиц, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ поставит очередную партию коммерческих автомобилей для логистической компании СберЛогистика – 350 белых фургонов LADA Largus. Автомобили оснащены экономичным 87-сильным мотором и обладают самой высокой в модельном ряду грузоподъемностью (725 кг).

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