АВТОВАЗ поставит LADA Granta для специалистов «Россети» на Северном Кавказе | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ поставит LADA Granta для специалистов «Россети» на Северном Кавказе

389 0

АВТОВАЗ поставит LADA Granta для специалистов «Россети» на Северном Кавказе

Ежемесячная статистика учёта ТС на балансе юридических лиц в России
Все ежемесячные обзоры

АВТОВАЗ передал 71 автомобиль LADA Granta в г. Грозный для специалистов АО «Чеченэнерго». Всего парк автотехники энергетической компании «Россети Северный Кавказ» в регионах Северо-Кавказского федерального округа пополнит 271 седан этой модели. Автомобили белого цвета выполнены в базовой комплектации и оснащены 87-сильными моторами, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

По итогам десяти месяцев 2020 года LADA Granta стала самой продаваемой моделью в России. Реализация автомобилей этого семейства составила 97166 единиц, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ поставит очередную партию коммерческих автомобилей для логистической компании СберЛогистика – 350 белых фургонов LADA Largus. Автомобили оснащены экономичным 87-сильным мотором и обладают самой высокой в модельном ряду грузоподъемностью (725 кг).

Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» постоянно мониторят рынок легковых автомобилей. Быстро узнать актуальную цену автомобиля любого возраста и мощности можно с помощью калькулятора «Оценка авто».

, источник: АВТОСТАТ

Теги: автоваз госзакупки корпоративные продажи lada granta

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно