Nissan запатентовал в России бюджетный кроссовер Magnite

Компания Nissan может привезти в Россию новый компактный кроссовер под названием Magnite. Изображения этого автомобиля уже появились в базе Роспатента, сообщает портал Autonews.ru.

Напомним, Nissan Magnite, чья премьера состоялась в октябре этого года, был разработан на модульной платформе Renault-Nissan CMF-A+ специально для Индии, однако в компании не исключали, что новинка появится в продаже и на других рынках.

Новый кроссовер стал самым маленьким SUV в линейке японской марки. Длина, ширина и высота модели составляют 3998 мм, 1758 мм и 1572 мм соответственно, а дорожный просвет – 205 мм. В салоне машины устанавливается виртуальная приборная панель с 7-дюймовым TFT-дисплеем и мультимедиа с 8-дюймовым сенсорным экраном, а также поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

В Индии базовый Nissan Magnite оснащен 1,0-литровым трехцилиндровым атмосферным двигателем мощностью 70 л.с., который работает в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Топовые версии модели укомплектованы 95-сильным наддувным мотором такого же объема, действующим вместе с вариатором. Привод – исключительно на передние колеса.

Если Nissan Magnite доберется до российского рынке, он станет самым младшим кроссовером в линейке японского бренда, которая сейчас состоит из пяти автомобилей. На данный момент самыми дешевыми SUV Nissan в России являются Qashqai и Terrano, чья стоимость составляет от 1 млн 297 тыс. рублей и 1 млн 048 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Nissan реализовали 5873 автомобиля – в 2,1 раза больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2020 года в России было продано 46408 автомобилей Nissan, что на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,9% против 3,8% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».