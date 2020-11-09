Chery сертифицировала в России кроссовер Tiggo 4 Pro

В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на компактный кроссовер Chery Tiggo 4 Pro, который на рынке Китая представлен под названием Tiggo 5x. Габариты модели – 4318 мм в длину, 1831 мм в ширину и 1662 мм в высоту при колесной базе 2610 мм. Привод компактного кроссовера – исключительно передний, пишет портал «За рулем.РФ».

Как следует из ОТТС, в версии для России у Tiggo 4 Pro останется 1,5-литровый турбомотор, развивающий 147 л.с. и 210 Нм и работающий в паре с 6-ступенчатым преселективным роботом. Передняя подвеска МакФерсон, задняя, несмотря на монопривод, – независимая рычажная.

Учитывая, что «старшая» Tiggo 7 Pro сразу после дебюта сменила в российском модельном ряду Chery кроссовер Tiggo 7, можно предположить, что вскоре то же самое произойдет и с Tiggo 4: ему на смену придет новый для российского рынка Tiggo 4 Pro.

В настоящее время марка Chery представлена на российском рынке линейкой кроссоверов серии Tiggo, состоящей из моделей: Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. В 2021 году компания Chery привезет в Россию новый флагманский кроссовер Tiggo 8 Pro.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры Chery реализовали 1490 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам десяти месяцев 2020 года продажи Chery в России увеличились на 50% и составили 78555 машин.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2020 году, смотрите в «Календаре новинок».