Isuzu представила внедорожник MU-X второго поколения

Компания Isuzu представила новый рамный 7-местный внедорожник MU-X. Продажи модели начнутся с Таиланда, затем MU-X предложат в других странах Юго-Восточной Азии. Поставки в Россию остаются под вопросом, пишет портал Motor.ru.

Конструктивно «второй» Isuzu MU-X мало похож на предшественника, ведь внедорожник первого поколения представлял собой копию Chevrolet TrailBlazer. Теперь в основе MU-X оригинальное рамное шасси Isuzu, знакомое по пикапу D-Max. Впрочем, внешне родство между моделями почти не проявляется – у них по-разному оформлены бампера и оптика, а сходство достигается только за счет линии остекления и идентичных крыльев.

Спереди у рамных внедорожников Isuzu независимая двухрычажная подвеска, сзади – неразрезной мост, однако если на пикапе применяется схема с рессорами, то у MU-X упругим элементом являются пружины. Утверждается, что новая рама лестничного типа стала легче и жестче, а кузов прибавил в прочности.

Амплуа серьезного вездехода подтверждается заявленными показателями геометрической проходимости: клиренс увеличен до 235 мм, а глубина преодолеваемого брода – до 800 мм. После смены поколений на 23% до 80 литров вырос объем топливного бака.

Под капотом безальтернативные дизели: базовый мотор RZ4E объемом 1,9 литра после апгрейда выдает 150 л.с. и 350 Нм крутящего момента, а топ-версию оснащают 190-сильным (450 Нм) 3,0-литровым двигателем 4JJ3, который знаком фанатам Isuzu по коммерческим грузовичкам и спецтехнике. Более мощному мотору положен 6-скоростной «автомат», для «младшего» агрегата допустима связка с 6-ступенчатой «механикой».

Утилитарные версии будут оснащаться задним приводом, а полноприводные MU-X – жестко подключаемой передней осью, понижающей передачей и электронной системой, имитирующей межосевую и межколесные блокировки.

Интерьер Isuzu MU-X в точности такой же, как у пикапа: информационно-развлекательный комплекс с 7- или 9-дюймовым тачскрином, блок климата с «качельками» регулировок, между традиционными аналоговыми шкалами приборов – 4,2-дюймовый экран бортового компьютера, стояночный тормоз электромеханический.

Однако оснащение внедорожника богаче, чем у D-Max: чтобы соперничать с Toyota Fortuner и Mitsubishi Pajero Sport в отделке применили мягкий пластик, расширили список опций и возможности персонализации. По умолчанию салон трехрядный с семью посадочными местами.

Топ-версия Isuzu MU-X получила адаптивную светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, 20-дюймовые легкосплавные колеса, шесть подушек безопасности, круиз-контроль и целый комплекс электронных ассистентов. У рамного внедорожника есть системы мониторинга «слепых» зон и контроля полосы, помощники при трогании на подъеме и движении на спуске, а также система автоторможения.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке до конца 2020 года – смотрите в «Календаре новинок».