Какие автомобили на «механике» продаются в РФ: ТОП-5 марок и моделей

По итогам 9 месяцев 2020 года в нашей стране было реализовано примерно 385 тыс. новых легковых автомобилей с механической коробкой передач. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», это соответствует 37,5% всего объема российского рынка.

Среди марок лидером по продажам таких машин является LADA, на долю которой приходится более половины от общего количества. Так, с января по сентябрь в России было реализовано порядка 200 тыс. автомобилей отечественной марки, оснащенных МКП. Второе место в этом рейтинге занимает французский бренд Renault, продукция которого с «механикой» разошлась тиражом в почти 60 тыс. единиц. Также в ТОП-5 здесь попадают Hyundai (20,5 тыс. шт.), Volkswagen (17,7 тыс. шт.) и KIA (16,6 тыс. шт.).

Наиболее популярной моделью с механической КП на российском рынке является LADA Granta. За 9 месяцев автомобилей этого семейства на «механике» было продано в количестве 78 тыс. экземпляров. Следующие три позиции в этом рейтинге тоже занимают модели LADA – Vesta (61 тыс. шт.), универсал Largus (25,5 тыс. шт.) и внедорожник 4х4 (19,4 тыс. шт.). Самая продаваемая иномарка с МКП – это кроссовер Renault Duster, который с результатом 18,2 тыс. единиц замкнул пятерку лидеров в нашем рейтинге.

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