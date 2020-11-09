Volkswagen представил самый мощный Golf в истории

Компания Volkswagen представила самый мощный Golf восьмого поколения – Golf R. Автомобиль дебютировал спустя год после премьеры обычного хэтчбека, европейские дилеры уже начали прием заказов на новинку.

Как пишет портал Carscope.ru, визуально от обычного Golf версия R отличается спортивными бамперами, хромированными корпусами боковых зеркал, оригинальными колесами размером 18 или 19 дюймов, синими тормозными суппортами, увеличенным спойлером на крышке багажника, выпускной системой с двумя сдвоенными патрубками. Кузов может быть окрашен в черный, белый или синий цвет. В салоне – спортивные сиденья, которые могут быть обшиты кожей Nappa, спортивный руль и оригинальные элементы отделки.

Новый Golf R оснащается модернизированным бензиновым 4-цилиндровым мотором 2.0 TSI, мощность которого увеличилась с 300 до 320 л.с., крутящий момент – с 400 до 420 Нм. Коробки передач прежние – 6-ступенчатая «механика» или 7-ступенчатый «робот» DSG с двумя сцеплениями.

Главная новшество состоит в том, что автомобилю досталась новая система полного привода 4Motion с технологией R-Performance Torque Vectoring: на задней оси теперь установлен дифференциал, который может передавать до 100% всей «задней» тяги на одно из колес. Благодаря этому улучшилась маневренность при прохождении поворотов.

Подвеска у Golf R занижена на 20 мм по сравнению со стандартным хэтчбеком, жесткость пружин и амортизаторов увеличена на 10%, отрицательный развал на передней оси увеличен на 1,2 градуса, диаметр передних тормозных дисков – 358 мм.

Новый хот-хэтч разгоняется с нуля до 100 км/ч за 4,7 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. С пакетом R Performance ограничение составит 270 км/ч. У Golf R появилось два новых режима движения: Drift и Special. Последний заточен под езду на трассе Нюрбургринг: в таком режиме «эрка» с DSG проезжает «Северную петлю» на 19 секунд быстрее предшественника.

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