Британский авторынок в октябре продолжил падение перед закрытием шоу-румов

Британский авторынок в октябре снизился на 1,6% и составил 140945 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это худший результат продаж за октябрь с 2011 года, при этом на падении продаж сказалось, прежде всего, введение с 23 октября комендантского часа в Уэльсе.

Между тем, в рамках объявленных мер по противодействию второй волны коронавируса в ноябре будут закрыты шоу-румы автосалонов по всей Англии. Однако будут разрешены дистанционные продажи машин, что должно несколько поддержать отрасль от коллапса, который случился минувшей весной. По итогам десяти месяцев 2020 года реализация легковых автомобилей в Великобритании составила 1 млн 384 тыс. 601 единицу (-31%).

По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), лидером автомобильного рынка Великобритании в октябре стал Ford, реализовавший 12946 автомобилей (-22,7%). Второе место занял Volkswagen, продажи которого составили 11939 машин (-13,1%). Третий результат показала Audi – 11453 проданных автомобиля (+51,2%). Замыкают пятерку лидеров Mercedes-Benz (10888 шт., -3,8%) и BMW (10827 шт., -10,4%).

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