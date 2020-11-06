Более 1300 мотоциклов Yamaha попали под отзыв в России

Компания «Ямаха Мотор Си-Ай-Эс» объявила об отзыве 1320 мотоциклов Yamaha GPD125-A, GPD150, MTN320-A, YZF320-A, YZF-R3A, реализованных в 2015 – 2020 годах. Причина отзыва: задний светоотражатель не соответствует правилам ООН в отношении светопередачи, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех мотоциклах некачественные светоотражатели будут заменены на модифицированные. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года в России было куплено 785 мотоциклов Yamaha, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате японская марка заняла шестое место среди всех производителей мотоциклов на российском рынке. В целом реализация мотоциклов в нашей стране за январь-сентябрь увеличилась на 22,3% и составила 14651 единицу.

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