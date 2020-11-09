Внедорожники Range Rover стали локомотивом продаж Jaguar Land Rover в России

Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам октября реализовала 805 автомобилей, что на 20% ниже показателя годичной давности. Так, в прошлом месяце российские клиенты приобрели 712 внедорожников Land Rover – на 12% меньше, чем годом ранее. Реализация автомобилей Jaguar составила 93 единицы (-37%), согласно данным АЕБ.

По итогам десяти месяцев 2020 года в России было реализовано 5643 автомобиля Jaguar и Land Rover, что на 32% ниже показателя годичной давности. С начала года на российском рынке было продано 4876 внедорожников Land Rover (-29%), в то время как реализация Jaguar составила 767 автомобилей (-47%).

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, в третьем квартале 2020 года на российском рынке сохранялся некоторый дефицит автомобилей Jaguar и Land Rover, связанный с остановкой производств из-за пандемии весной. Наиболее высокий спрос в России сохраняется на модели семейства Range Rover.

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