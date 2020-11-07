Cadillac в октябре увеличил продажи в России в 2 раза

Российские дилеры Cadillac в октябре реализовали 155 автомобилей – это в 2 раза больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2020 года в России было продано 1178 внедорожников Cadillac, что на 58% выше показателя за аналогичный период прошлого года, согласно данным АЕБ.

Как сообщает пресс-служба GM Россия, самой популярной моделью Cadillac на российском рынке в октябре стал среднеразмерный кроссовер XT5. С небольшим отрывом за ним следует флагманский внедорожник Cadillac Escalade.

Как отмечается, положительную роль сыграли запуск нового сервиса онлайн-бронирования и покупки автомобилей. Функционал сервиса позволяет не только найти и забронировать подходящую модель Cadillac в желаемой комплектации, имеющуюся в наличии в официальных дилерских центрах в России, но и воспользоваться всеми необходимыми опциями для расчетов: интерактивным кредитным калькулятором и калькулятором трейд-ин.

В каких городах есть дилерские центры Cadillac, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».