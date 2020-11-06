ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам октября

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в октябре стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 6688 автомобилей, что на 2% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Второе место занял Toyota RAV4 с показателем 3676 проданных машин, что в 2,1 раза больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показал внедорожник LADA 4x4 – 3299 автомобилей (+15%). Далее идет Renault Duster, разошедшийся тиражом 3264 экземпляра (-5%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России Volkswagen Tiguan, чьи продажи составили 3245 машин (-12%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам октября также вошли KIA Sportage (2646 шт., +26%), Hyundai Tucson (2564 шт., +16%), Nissan X-Trail (2549 шт., рост в 2,9 раза), Mitsubishi Outlander (2518 шт., +6%) и Skoda Kodiaq (2378 шт., +1%).

Стоит отметить, что по итогам десяти месяцев 2020 года лидером среди моделей SUV также является Hyundai Creta с показателем 58786 реализованных машин (0%). Далее следуют Toyota RAV4, разошедшийся в количестве 29724 единиц (+29%) и Volkswagen Tiguan, продажи которого составили 26989 автомобилей (-7%).

Эти и другие модели SUV можно найти в автосалонах проверенных дилеров.