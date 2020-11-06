Авито Авто 12 ноября проведет онлайн-конференцию «Высшая передача»

Онлайн-конференция Авито Авто «Высшая Передача» для дилеров и профессиональных продавцов автомобилей пройдет 12 ноября. Как сообщает пресс-служба компании, в программе мероприятия значатся выступления лидеров индустрии, воркшопы экспертов и дискуссии о трендах автомобильной отрасли.

Так, руководитель группы аналитики Авито Авто Марат Миннекаев представит обзор ключевых трендов, которые определяют ландшафт авторынка сегодня. Вице-президент РОАД Денис Мигаль поделится своей точкой зрения на развитие вторичного авторынка. Автоэксперт с многолетним стажем, основатель merch-auto.ru и издательства «Короче, дилер» Александр Усольцев расскажет, как организовать процесс обучения сотрудников дилерских центров.

Также в конференции примет участие Тим Кинц – эксперт по ведению переговоров и продажам из США, автор книги «Без препятствий. Заключение сделок и ведение переговоров с конкретной целью». В рамках своего выступления он поделится принципами создания эффективного отдела продаж для дилерских центров. О главных аспектах работы с репутацией дилерского центра расскажет менеджер направления Trust & Safety Авито Авто Станислав Леонович.

В качестве спикеров «Высшей передачи» выступят одни из ведущих представителей автобизнеса, такие как: Сергей Филёв (руководитель отдела продаж Lexus, РОЛЬФ), Юлия Овчинникова (директор по развитию и инновациям КЛЮЧАВТО), Артур Саркисян (директор по развитию CallTouch), Вера Лемехова (руководитель маркетингового штаба ГК «Автомир»), Вадим Иванов (CEO сервиса проверки истории автомобилей «Автотека»), Алевтина Курпек (руководитель отдела маркетинга ГК Боравто).

В рамках конференции состоятся не только выступления экспертов, но и дискуссии в интерактивном формате, а также онлайн-квиз с розыгрышем призов. Полная программа мероприятия доступна на сайте. Участие в конференции бесплатное – достаточно пройти предварительную регистрацию на сайте.