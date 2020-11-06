KIA в октябре установила новый рекорд продаж в России

Российские дилеры KIA в октябре реализовали 21217 автомобилей – на 5% больше, чем годом ранее. Это максимальный результат за месяц в текущем году и за все время работы KIA Motors на российском рынке, сообщает пресс-служба корейской марки. По итогам десяти месяцев 2020 года в России было продано 160694 автомобиля KIA, что на 15% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате KIA удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 13,5% против 13,9% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером KIA на российском рынке остается модель Rio – в октябре был реализован 9251 автомобиль (+6%). Стоит отметить, что в прошлом месяце российские дилеры KIA начали продажи обновленного седана KIA Rio. Второе место по объему продаж в линейке KIA в России занял кроссовер Sportage, который выбрали 2646 покупателей (+26%). Замыкает тройку лидеров новый седан бизнес-класса KIA K5, чьи продажи составили 2073 автомобиля – это самый высокий результат за год для KIA в сегменте D. Стоит также отметить, что владельцами субкомпактного хэтчбека KIA Picanto стали 367 клиентов, что на 65% превышает показатель годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в октябре российские дилеры KIA начали продажи нового флагманского кроссовера KIA Sorento четвертого поколения. Новинка предлагается в 8 комплектациях по цене от 2 млн 149 тыс. 900 до 3 млн 149 тыс. 900 рублей.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на новые автомобили KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».