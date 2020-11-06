ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам октября

Самой продаваемой моделью в России по итогам октября стала LADA Granta, чья реализация составила 12756 автомобилей (+9%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 11853 машины, что на 43% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала KIA Rio – 9251 проданный автомобиль (+6%). Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 6688 экземпляров (-2%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Модель Volkswagen Polo была реализована в количестве 5642 штук, что на 20% выше показателя годичной давности. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи выросли на 16% до 5271 машины. Седан Renault Logan выбрали 3926 покупателей – на 19% больше по сравнению с прошлым годом. Реализация универсала LADA Largus составила 3743 единицы (+1%). Спрос на кроссовер Toyota RAV4 вырос в 2,1 раза до 3676 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз лифтбек Skoda Rapid нового поколения с показателем 3320 проданных машин.

Эти и другие автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.