Российский авторынок в октябре продолжил рост

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре увеличились на 7% до 154164 машин. По итогам десяти месяцев 2020 года российский авторынок составил 1 млн 188 тыс. 771 автомобиль (-12,1%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, хорошими результатами продаж в октябре традиционно начинается предновогодняя гонка. При этом октябрьский рост авторынка на 7% стал самым высоким показателем в 2020 году. Такой высокий результат объясняется прежде всего успехами крупных игроков, обладающих производством в России, которое позволяет обеспечить гибкость в поставках. Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2020 года в России будет продано 1 млн 552 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает снижение на 13,5% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в прошлом месяце составили 37019 автомобилей (+22%). Стоит отметить, что это лучший результат месячных продаж АВТОВАЗа с октября 2014 года. Второе место по объему продаж сохраняет KIA – реализация 21217 машин (+5%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 15431 проданный автомобиль, что на 3% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 14356 покупателей (+5%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Skoda, чьи продажи составили 10101 машину (+13%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам октября также вошли Volkswagen (9770 шт., +6%), Toyota (8052 шт., +2%), Nissan (5873 шт., +107%), ГАЗ (5032 шт., -23%) и УАЗ (3666 шт., -7%).

Автомобили этих и других марок можно найти в автосалонах проверенных дилеров.