Авторынок Германии в октябре вновь ушел «в минус»

Авторынок Германии в октябре снизился на 3,6% и составил 274303 машины. По итогам десяти месяцев 2020 года реализация новых автомобилей в Германии составила 2 млн 316 тыс. 134 единицы (-23,4%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии (KBA), самой популярной маркой на немецком рынке стал Volkswagen, который в октябре реализовал 47204 машины (-17%). На втором месте идет Mercedes-Benz, снизивший продажи на 2,7% до 32698 единиц. Третью строчку занимает Audi, чей результат составил 20922 автомобиля (+23,1%). Замыкают пятерку лидеров BMW (20825 шт., -14,4%) и Skoda (17151 шт., +7,7%).

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