Bentley к 2030 году будет выпускать только электрические модели

Компания Bentley Motors представила стратегию Beyond100, которая, в частности, предполагает ускоренное развитие электрификации. Руководители компании уже заявляли о том, что к 2023 году каждая модель Bentley будет доступна в версии с гибридным приводом, а на 2025 год запланирован выход первого электромобиля марки. К 2026 году компания планирует перейти к производству только гибридных моделей с зарядкой от электросети, а к 2030 году – полностью электрических автомобилей, сообщает пресс-служба Bentley.

Свое видение электромобилей будущего марка отразила в полностью электрическом концепт-каре EXP 100 GT, представленном в год 100-летнего юбилея Bentley и отличающимся широким использованием экологичных материалов. В их числе 5000-летний дуб с вплетением медных нитей, шерстяные ковры, произведенные на основе традиционных технологий, и текстиль, имитирующий натуральную кожу и изготовленный из отходов виноделия. Для производства нынешнего и будущих поколений автомобилей марка Bentley будет использовать только те материалы, которые получены с соблюдением принципов экологичности и устойчивого развития.

Стратегическая цель марки Bentley по достижению углеродной нейтральности к 2030 году будет подкреплена структурированной программой устойчивого развития, охватывающей все сферы бизнеса компании. Она предусматривает трансформацию модельного ряда в сторону электрифицированных моделей и дальнейшее совершенствование операционной деятельности для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду. Это касается и цепочек поставок первого уровня, а также сотрудничества с дилерской сетью.

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