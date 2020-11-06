С помощью господдержки за 10 месяцев продано более 220 тыс. автомобилей

По состоянию на конец октября 2020 года в рамках госпрограмм по стмулировани спроса на автомобили в России было продано в общей сложности более 220 тыс. машин. В частности, по программе льготного автокредитования, на которую в 2020 году выделено 16,4 млрд рублей, реализовано 172350 автомобилей, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ. По новым для 2020 года направлениям льготного автокредитования – для работников государственных медучреждений и программе скидок при сдаче старого авто в трейд-ин – было продано более 2600 машин и более 19 тыс. автомобилей соответственно.

Кроме того, 46428 машин реализовано по программе «Льготный лизинг» (объем господдержки – 11,3 млрд руб.) и 1790 автомобилей по программе субсидирования газомоторной техники (объем господдержки – 394 млн руб.).

По оценке Минпромторга РФ, реализация всех мер поддержки, которые действуют в 2020 году, позволит поддержать производство и реализацию более 250 тыс. автомобилей. В программах участвуют 25 российских кредитных организаций, 58 лизинговых организаций.

Наибольшим спросом среди участников госпрограмм поддержки авторынка по итогам десяти месяцев 2020 года пользовались машины LADA (более 64,5 тыс. шт.), Hyundai (33,8 тыс. шт.) и KIA (25,6 тыс. шт.).

«По результатам октября мы с удовлетворением отмечаем положительную динамику роста продаж и спроса на автомобили. Безусловно, это стало возможным благодаря продолжению действия государственных и собственных программ LADA», – отмечает исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Оливье Морне.

Как ранее сообщал глава департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, в 2021 году на системные меры господдержки автопрома будет выделено 17,5 млрд рублей. В частности, на программу льготного автокредитования планируется направить порядка 9 млрд рублей, что позволит реализовать 90 тыс. автомобилей, а на программу льготного лизинга – 3,8 млрд рублей, что позволит реализовать порядка 7,6 тыс. автомобилей.

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