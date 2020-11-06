АВТОВАЗ начал продажи обновленных бортовых платформ и фургонов на базе LADA 4x4

АВТОВАЗ представил обновленную линейку коммерческих автомобилей на базе внедорожника LADA 4x4. Стоимость бортовой платформы на базе LADA 4x4 начинается от 799 тыс. рублей, фургона – от 856 тыс. рублей. Все модификации имеют полурамную конструкцию кузова и заднюю рессорную подвеску, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Грузоподъемность бортовой платформы на базе LADA 4x4 составляет до 580 кг. Объем грузового отделения позволяет разместить 2 европоддона, имеет 6 такелажных петель и запорную фурнитуру из оцинкованной стали. В зависимости от задач бизнеса, можно выбрать 2-местную версию со стандартным грузовым отделением, либо 5-местную с коротким грузовым отсеком. Дополнительную защиту груза можно обеспечить, заказав версию со стеклопластиковым кунгом, который для удобства погрузки/разгрузки оборудован пневмоупорами крышки кунга и лампой освещения грузового отсека.

Фургон на базе LADA 4x4 имеет грузоподъемность до 490 кг и предлагает широкий ассортимент фургонных надстроек. Бескаркасные фургоны, изготовленные из сендвич-панелей с толщиной стенок 30 или 50 мм, доступны в четырех вариантах исполнения: универсальный, хлебный, изотермический и фургоны-рефрижераторы. Каркасные модификации представлены двумя вариантами: машина технического обслуживания для мобильных бригад и фургоны с усиленной крышей, рейлингамии лестницей для подъема на крышу. В зависимости от задач бизнеса, можно так же выбрать 2-местную версию со стандартным грузовым отделением, либо 5-местную с коротким грузовым отсеком. Возможна установка специального климатического оборудования, которое поддерживает температуру в грузовом отделении от -20 до +12 °C.

Кроме того, для обновленных бортовых платформ и фургонов на базе LADA 4x4 предлагается специальный офф-роуд пакет дополнительного оборудования. В его состав входят усиленный задний мост, усиленные пружины передней подвески, главная передача переднего и заднего моста 4.1, увеличенный дорожный просвет в 240 мм, шины размерностью 235/75 R15 с активным грунтовым протектором, самоблокирующиеся дифференциалы винтового типа в переднем и заднем мостах, амортизаторы передней и задней подвески с увеличенными ходами, понижающая передача в раздаточной коробке и кондиционер.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA 4х4 в специальном исполнении [BLACK]. Стоимость новинки составляет 666,9 тыс. рублей. LADA 4х4 [BLACK] создан на базе комплектации Urban, но теперь его черные корпуса зеркал дополняют полностью черные колесные диски и темная обивка потолка и сидений.

По итогам девяти месяцев 2020 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 19391 автомобиль, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате вазовский внедорожник вошел в ТОП-10 самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Сколько сейчас может стоить трехлетний LADA 4x4 (или другой автомобиль с пробегом), можно узнать за одну минуту с помощью калькулятора «Оценка авто».