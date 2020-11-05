Subaru представила в России кроссовер Forester Sport

Российские дилеры Subaru начали прием предзаказов на кроссовер Subaru Forester в новой комплектации Sport, которая уже с 25 ноября появится в продаже. Стоимость новинки составит 2 млн 999 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба японской марки.

Из внешних отличий Forester Sport получил оранжевые вставки на рейлингах, защитных накладках на пороги, а также на передний и задний бамперы. Кроме того, автомобиль отличается черными легкосплавными 18" дисками, черной окантовкой решетки радиатора и светодиодных противотуманных фар.

Что касается интерьера, дизайн приборной панели стал более спортивным, салон украшает яркая оранжевая прострочка, а на обивку дверей и сидений нанесено водоотталкивающее покрытие. У багажного отделения автомобиля и его двери появилась светодиодная подсветка. Завершает образ черная вставка и шильдик Sport на крышке багажника.

В оснащении комплектации Sport, равно как и всех Forester 2021 модельного года, появилась новая функция EyeSight – система мониторинга состояния водителя Driver Monitoring System (DMS), которая следит за тем, чтобы внимание человека за рулем было сосредоточено на дороге. В оснащении Subaru Forester 2021 модельного года также будет доступна камера переднего обзора.

Под капотом Subaru Forester Sport установлен 2,5-литровый двигатель мощностью 185 л.с., который работает в сочетании с фирменным цепным вариатором Lineartronic и системой полного привода Symmetrical AWD.

Стоит отметить, что среднеразмерный кроссовер Forester является бестселлером Subaru на российском рынке. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи этой модели составили 3272 автомобиля, что на 11% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Subaru планирует представить на российском рынке две новинки. Весной должны начаться продажи обновленного кроссовера Subaru XV, а ближе к лету у российских дилеров станет доступен для заказа новое поколение Outback.