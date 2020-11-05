Mercedes-Benz отзывает в России кроссоверы GLB-Класс

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 27 кроссоверов Mercedes-Benz GLB-Класс, изготовленных с мая 2019-го по март 2020 года. Причина отзыва: наружная облицовка спойлера могла быть не приварена, либо не полностью приварена к основному кронштейну, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет проверен задний спойлер и, при необходимости, заменен. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, ранее на этой неделе компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 90 автомобилей Mercedes-Benz C-Класса, изготовленных в период с апреля по июль 2018 года. Причиной отзыва стало возможное несоответствие регулировки фар спецификации. На всех автомобилях должна быть проверена регулировка фар и, при необходимости, откорректирована.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры Mercedes-Benz реализовали 27497 автомобилей, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Фото: AutoWP.ru