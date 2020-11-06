Bowler возродит классический внедорожник Defender

Британский автопроизводитель Land Rover выдал компании Bowler Motors лицензию, разрешающую использовать классические формы Defender для производства автомобилей повышенной проходимости и внедорожников для ралли-рейдов.

Соглашение с Land Rover позволило Bowler приступить к разработке семейства моделей, начиная с проекта с кодовым названием «CSP 575» – транспорта для дорог общего пользования с испытанным на ралли высокопрочным стальным шасси CSP Bowler, кузовными панелями Defender 110 Station Wagon из алюминиевого сплава, а также 575-сильным двигателем Supercharged V8 от Land Rover. Проект дополнит текущие исследования в области автоспорта, заложенные в основу прошлых, настоящих и будущих планов Bowler, сообщает пресс-служба Land Rover.

Рендерные изображения раллийного внедорожника дают представление о том, как будет выглядеть новый автомобиль Bowler, выпущенный впервые с 2016 года. Подробную информацию о модели раскроют в начале следующего года, но уже известно, что CSP 575 будет сочетать в себе производительность Supercharged V8, четырехместный кузов и проверенную в гоночных соревнованиях платформу CSP. Новая модель будет выпускаться в очень малых количествах в Дербишире в Великобритании рядом со штаб-квартирой Bowler той же инженерной и технической командой, которая занимается производством полноприводных автомобилей для соревнований. Цена автомобиля составит порядка 200 тыс. фунтов стерлингов. Он будет ориентирован на клиентов Великобритании, а также отдельные европейские и зарубежные рынки.

Напомним, основанный в 1985 году Bowler стал первым производителем, выпускающим внедорожники для участия в соревнованиях в Великобритании. Компания Jaguar Land Rover приобрела его в конце 2019 года. После этого команда экспертов Bowler занималась разработками в ряде проектов Special Vehicle Operations.

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