В России началось производство кросс-хэтчбека KIA Rio X

Петербургский завод «ХММР» начал производство обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X. Подробная информация о дате начала продаж, технических характеристиках, оснащении и комплектациях новинки будет представлена в ближайшее время, сообщает пресс-служба KIA.

Вслед за седаном Rio кросс-хэтчбек получил ряд обновлений дизайна. В передней части автомобиля изменения коснулись бампера, решетки радиатора и световых приборов. Более острые преломления линий, более объемный бампер и новые штрихи в дизайне фар подчеркивают фирменный тигриный облик. Экспрессивный вид создается также за счет увеличенного воздухозаборника и более геометрически четкого оформления противотуманных огней. Доработаны элементы и в задней части: бампер дополнен выразительными гранями, а дизайн противотуманных фар повторяет оформление спереди. В задних фонарях Rio X отчетливо заметен новый дизайн световой подписи.

Как и базовый седан, KIA Rio X получил новую, современную мультимедийную систему с расширенными возможностями. Гамма двигателей для российского рынка сохранится – в нее входят атмосферные бензиновые четырехцилиндровые двигатели с рабочим объемом 1,4 л или 1,6 л.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», KIA Rio четвертый год подряд удерживает звание самой популярной иномарки на российском рынке. Так, по итогам девяти месяцев 2020-го продажи этой модели составили 58689 единиц (-15%). Как отмечается, в 2020 году доля кросс-хэтчбека в структуре продаж Rio достигла 50%. Ожидается, что новинка будет пользоваться не меньшим спросом.

Посмотреть и сравнить цены и комплектации на другие модели KIA, официально представленные в России, можно в каталоге «Цена Авто».