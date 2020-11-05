Какие европейские автомобили являются самыми популярными в РФ: ТОП-10 моделей | АВТОСТАТ

Какие европейские автомобили являются самыми популярными в РФ: ТОП-10 моделей

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Какие европейские автомобили являются самыми популярными в РФ: ТОП-10 моделей

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2020 год (ежемесячный мониторинг)
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Автомобили европейских марок остаются самыми продаваемыми на российском рынке. По оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2020 года на их долю пришлось 28% от общих продаж новых легковых машин. Это соответствует 309 тыс. реализованных экземпляров – на 7% меньше, чем в январе – сентябре прошлого года.

Наибольшие предпочтения среди них россияне отдают продукции Volkswagen, Skoda и Renault. Именно модели этих трех брендов образуют ТОП-10 самых продаваемых среди «европейцев».

Возглавляет этот рейтинг Volkswagen Polo, который за отчетный период, по данным АЕБ, был реализован в количестве 41,6 тыс. единиц. На втором месте находится лифтбек Skoda Rapid (24,2 тыс. шт.), на третьем – кроссовер Volkswagen Tiguan (23,7 тыс. шт.).

Следом идут сразу три модели Renault – седан Logan (21,7 тыс. шт.), кроссовер Duster (21,2 тыс. шт.) и хэтчбек Sandero (18,4 тыс. шт.). Кроме них, в десятку лидеров попадают: Skoda Octavia (18,1 тыс. шт.), Renault Kaptur (14,3 тыс. шт.), Skoda Kodiaq (12,6 тыс. шт.) и Renault Arkana (11,7 тыс. шт.).

Найти автомобили европейских (и не только) марок можно в салонах проверенных дилеров.

, источник: АВТОСТАТ

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