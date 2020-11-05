Минпромторг опроверг информацию о готовящемся ужесточении правил техосмотра

Автовладельцев не планируют обязать проходить внеплановый техосмотр после минимальных изменений в машине. Это не предусмотрено проектом разработанных Минпромторгом поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», сообщили агентству «ТАСС» в пресс-службе министерства.

«Более того, проект предусматривает облегчение процедур вынесения изменений в конструкцию транспортного средства (освобождение от проведения предварительной технической экспертизы конструкции) для типовых, наиболее часто встречающихся изменений (установка сцепного устройства, внесение изменений в конструкцию двигателя, его систем питания, выпуска отработавших газов, систем снижения токсичности)», – сообщили в Минппромторге РФ.

При этом в министерстве уточнили, что отдельные положения проекта продолжают обсуждаться. В частности, речь идет о запрете повторного применения при ремонте автомобилей ряда компонентов, ранее демонтированных с неэксплуатированных машин.

Ранее газета «Известия» сообщила, что третий пакет поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный Минпромторгом, обяжет водителей проходить внеплановый техосмотр даже после минимальных изменений в автомобиле – например, смены магнитолы или сигнализации. Поправки также запретят использовать ряд б/у запчастей, в том числе систем рулевого управления, тормозных систем, ремней и подушек безопасности.

Как считает директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков, запрет на установку запчастей, бывших в эксплуатации, доставит определенные неудобства автомобилистам, так как новые детали на некоторые устаревшие модели автомобилей уже не продаются в России, а заказывать их в стране, которая их изготавливает, дорого.

С повышением спроса на оригинальные запчасти можно ожидать роста цен на них. В результате данное нововведение может сподвигнуть автовладельцев, которые не могут себе позволить такой ремонт, ездить на неисправном автомобиле, вследствие чего эксплуатация станет еще более опасной, полагает технический директор компании «Фреш Авто» Максим Рязанов.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 июля 2020 года парк легковых автомобилей на территории Российской Федерации составил 44,6 млн единиц. При этом средний возраст всех зарегистрированных в нашей стране легковых машин составляет порядка 14 лет. Как отмечают эксперты, у иномарок данный показатель ниже – 11,6 года. А возраст отечественных автомобилей составляет в среднем 17 лет.