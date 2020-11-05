Обновленный KIA Picanto сертифицирован в России

Компания KIA сертифицировала в России обновленный субкомпактный хэтчбек Picanto. Для российского рынка модель по-прежнему будет выпускаться на заводе «Автотор» в Калининграде, пишет портал Motor.ru.

Как следует из Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), опубликованного в открытой базе Росстандарта, моторная гамма KIA Picanto после рестайлинга останется прежней и будет включать двигатели 1.0 MPI (67 л.с.) и 1.2 MPI (84 л.с.), совмещенные с 5-ступенчатой «механикой» и 4-диапазонным «автоматом» соответственно.

Фотографии интерьера обновленного Picanto для России не опубликованы, но можно ожидать, что малолитражка получит новую мультимедиасистему с 8-дюймовым тачскрином и модернизированную приборную панель с 4,2-дюймовым экраном бортового компьютера. Сокращения линейки комплектаций не предвидится: на российском рынке Picanto будет продаваться и в обычной версии, и с «вседорожным» пакетом X-Line, и со «спортивным» декором GT Line.

Сроки выхода обновленного KIA Picanto на российский рынок не объявлены, цены также пока держатся в секрете. Дорейстайлинговый хэтчбек KIA Picanto доступен в России по цене от 754 тыс. 900 рублей за версию с 1,0-литровым двигателем (67 л.с.) и «механикой» до 1 млн 059 тыс. 900 рублей за топовый вариант GT Line с мотором 1,2 л (84 л.с.) и АКП. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года продажи KIA Picanto на российском рынке составили 1640 автомобилей (-54%).

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