Эксклюзивные BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition доступны для заказа в России

Российские дилеры BMW начали прием заказов на BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition в исполнении First Edition. Автомобили выпустят тиражом 250 экземпляров каждой модели, для России предназначены 25 BMW X5 M Competition First Edition и 25 BMW X6 M Competition First Edition. Стоимость BMW X5 M Competition First Edition составляет 12 млн 990 тыс. рублей, BMW X6 M Competition First Edition – 13 млн 390 тыс. рублей, сообщает пресс-служба баварской марки.

Автомобили предлагаются в эксклюзивных цветах – Морозный Темно-серебристый и Морозный Синий Марина Бэй. Кроме того, оригинальный внешний вид дополняют M легкосплавные диски Star-spoke с глянцевым покрытием цвета Jet Black и разноразмерными шинами (21 дюйм спереди, 22 дюйма – сзади). В исполнении First Edition кроссоверы BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition также получили ряд деталей из карбона: корпуса наружных зеркал M, снижающий подъемную силу задний спойлер M (только для BMW Х6 М) и облегченная накладка двигателя M.

Интерьер автомобилей отличает полная отделка кожей BMW Individual Merino Серебристый Сильверстоун/Синяя Ночь с вставками из черной алькантары и контрастной прострочкой цвета Оранжевый Сахир. Потолок лимитированной серии First Edition получил отделку Alcantara в цвете Синяя Ночь. В интерьере использован высокотехнологичный и легкий углепластик, из которого сделаны декоративные планки с надписью First Edition 1/250.

Доступные в России BMW X5 M Competition и BMW X6 M Competition в исполнении First Edition оснащены дифференциалом M Sport, адаптивной подвеской M Professional, выхлопной системой M Sport и пакетом M Driver's Package, который повышает максимальную скорость с 250 км/ч до 290 км/ч.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам девяти месяцев 2020 года российские дилеры BMW реализовали 29671 автомобиль, что на 2% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Напомним, ранее компания BMW объявила цены на седан BMW M3 и купе М4 нового поколения, которые поступят в продажу в апреле 2021 года. Так, стоимость BMW М4 Competition составит 6 млн 900 тыс. рублей, BMW М4 Competition M Special – 7 млн 500 тыс. рублей, BMW М4 Competition M Track – 7 млн 900 тыс. рублей. Стоимость остальных версий станет известна позднее. В стандартную комплектацию автомобилей на российском рынке входят спортивная автоматическая коробка передач Steptronic, адаптивная подвеска М, активный задний дифференциал М, датчик дождя, динамический круиз-контроль, сигнализация аварийного сближения при парковке спереди и сзади, дизайн экстерьера BMW Individual, климат-контроль на три зоны, обогрев передних сидений. Для версии M Special доступны в том числе полная отделка кожей Merino, карбоновые вставки в интерьере и премиальная аудиосистема Harman/Kardon.