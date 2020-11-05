Geely в октябре увеличила продажи в России в 2,2 раза | АВТОСТАТ

Geely в октябре увеличила продажи в России в 2,2 раза

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Geely в октябре увеличила продажи в России в 2,2 раза

Рынок китайских легковых автомобилей в России. Тенденции и потребительская оценка
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Российские дилеры Geely в октябре реализовали 2016 автомобилей, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. По итогам десяти месяцев 2020 года в России была продана 11757 машин китайской марки (+62%), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в октябре стал флагманский кроссовер Atlas, чьи продажи составили 988 машин (+35%). Второе место по популярности занял новый компактный кроссовер Geely Coolray с показателем 857 реализованных автомобилей. Замыкает тройку лидеров кроссовер Geely Emgrand X7, который нашел 143 новых владельца.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», российские дилеры Geely с 16 ноября начнут заказы на новый кроссовер премиум-класса Tugella, который станет флагманом марки на российском рынке. 

В каких городах есть дилерские центры Geely, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры». 

, источник: АВТОСТАТ

Теги: продажи китайские автомобили geely

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